Клопп указал на проблему английского футбола

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о готовности своей команды перед матчем против «Тоттенхэма». Немец указал на то, что в английском футболе у команд наблюдается недостаток тренировок.

«У ребят была пара выходных, что очень важно. Мы смогли провести полноценные тренировки, от которых уже успели отвыкнуть. Обычно матчи идут друг за другом, и мы просто восстанавливаемся и снова играем. Тренировки очень хорошо помогают хорошим тренерам и хорошим футболистам. Вы можете это видеть.

Думаю, это интересная тема. Премьер-лига – лучшая в мире, но игроки здесь очень перегружены», - сказал Клопп журналистам на пятничной пресс-конференции.

В воскресенье, 5 мая, «Ливерпуль» проведёт домашний матч против «Тоттенхэма».