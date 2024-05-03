Клопп – о попадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов: «Вот как перспективы могут меняться в течение сезона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал тот факт, что команда обеспечила себе место в Лиге чемпионов.

«За три тура до конца мы обеспечили себе место в Лиге чемпионов, что является достижением. Вот как перспективы могут меняться в течение сезона, потому что какое-то время нам казалось, что мы можем дольше оставаться в гонке за титул. Это не сработало, но мы идём сразу после двух команд, которые показали себя очень хорошо. Я знаю, что математически мы ещё можем стать чемпионами», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Тоттенхэма» на своём поле.