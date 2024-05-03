«Тоттенхэм» проиграл три последних матча Премьер-лиги, в результате чего шансы команды на финиш в зоне Лиги чемпионов снизились. Рулевой «шпор» Анге Постекоглу высказался о трудностях.

«В каждой своей работе я сталкивался с трудными моментами – иногда в начале, иногда в середине, а иногда и в конце. Меня ничто не удивляет. Речь идёт о том, как вы растёте, а не о том, что вы думаете: «Всё пройдёт гладко». Вам нужно переживать такие времена, чтобы больше узнать о себе. Думаю, я уже говорил, что нам предстоит пройти долгий путь», - сказал Постекоглу журналистам на пресс-конференции.

В воскресенье, 5 мая, «Тоттенхэм» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ливерпуля».