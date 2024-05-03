Постекоглу: «Ребят ранило поражение от «Челси»

В четверг «Тоттенхэм» проиграл «Челси» со счётом 0:2. Теперь «шпоры» готовятся к ещё одной большой гостевой игре – в воскресенье они сыграют против «Ливерпуля». Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий по поводу состояния своей команды.

«Я уверен, что ребят ранило поражение от «Челси», и это часть процесса. Большие игры – это большие игры. Нужно чувствовать боль и понимать. Когда играешь в таком клубе, интенсивность всегда присутствует», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» стартует 5 мая в 18:30 по московскому времени.