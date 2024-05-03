Постекоглу: «Уверен, мы ещё увидим Клоппа – он один из мировых топ-тренеров»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о Юргене Клоппе из «Ливерпуля». В воскресенье команды сойдутся лицом к лицу в календарном матче Премьер-лиги.

«Клопп оказал огромное влияние. Меня всегда будет тянуть к другим тренерам, которые играют по-другому, с чёткой идентичностью и ясным видением – у Юргена это есть.

Нелегко попасть в такой большой клуб, который всегда должен быть успешным. То, как он пришёл в клуб и изменил его, - это его заслуга. Я уверен, что мы ещё увидим его. Он один из мировых топ-тренеров. В «Ливерпуле» он смог реализовать свой стиль и принести успех», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.