Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Постекоглу: «Уверен, мы ещё увидим Клоппа – он один из мировых топ-тренеров»

03 Мая 2024 • 17:13 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1 1.47 X 5.20 2 5.50
05.05 18:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о Юргене Клоппе из «Ливерпуля». В воскресенье команды сойдутся лицом к лицу в календарном матче Премьер-лиги.

«Клопп оказал огромное влияние. Меня всегда будет тянуть к другим тренерам, которые играют по-другому, с чёткой идентичностью и ясным видением – у Юргена это есть.

Нелегко попасть в такой большой клуб, который всегда должен быть успешным. То, как он пришёл в клуб и изменил его, - это его заслуга. Я уверен, что мы ещё увидим его. Он один из мировых топ-тренеров. В «Ливерпуле» он смог реализовать свой стиль и принести успех», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Юрген Клопп Анге Постекоглу ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Мая
17:45
Клопп указал на проблему английского футбола
17:38
Клопп – о попадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов: «Вот как перспективы могут меняться в течение сезона»
17:31
Постекоглу высказался о трудностях
17:13
Постекоглу: «Уверен, мы ещё увидим Клоппа – он один из мировых топ-тренеров»
13:11
Клопп — о будущем Салаха: «Это больше не моя проблема» 1
02 Мая
11:08
Саудовские клубы попробуют заполучить Салаха только при одном условии
01 Мая
16:14
«Бавария» следит за ван Дейком, но у защитника есть крупное предложение из Саудовской Аравии
15:07
Журналист Фальк прокомментировал слухи о переходе ван Дейка в «Боруссию» Дортмунд
13:36
Левый защитник «Вулверхэмптона» интересен трём топ-клубам АПЛ
30 Апреля
22:38
Стало известно, в каком случае «Ливерпуль» проведёт парад прощания с Клоппом 2
12:17
«Ливерпуль» заинтересован в трансфере защитника «Кристал Пэлас»
02:59
Агуэро дал совет Нуньесу
29 Апреля
13:38
Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»
03:28
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за «нового Роналдиньо» 2
01:16
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху 4
28 Апреля
23:36
«Ливерпуль» может отпустить Салаха в Саудовскую Аравию – названа возможная сумма трансфера
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.05.24 в 22:00
Лутон Таун Лутон Таун
Эвертон Эвертон
3.05 3.75 2.11
Видео
04.05.24 в 14:30
Арсенал Арсенал
Борнмут Борнмут
1.19 6.80 12.00
Видео
04.05.24 в 17:00
Бёрнли Бёрнли
Ньюкасл Ньюкасл
3.45 3.90 1.91
Видео
04.05.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
4.00 3.85 1.79
Видео
04.05.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Фулхэм Фулхэм
2.18 3.65 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
18:07 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Мы хотим играть в Лиге чемпионов»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал ссору с Салахом
17:45 · Англия. Премьер-лига
Клопп указал на проблему английского футбола
17:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о попадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов: «Вот как перспективы могут меняться в течение сезона»
17:31 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу высказался о трудностях
17:19 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Ребят ранило поражение от «Челси»
17:13 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Уверен, мы ещё увидим Клоппа – он один из мировых топ-тренеров»
16:56 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о будущем Райи
16:49 · Англия. Премьер-лига
Артета раскрыл свой посыл игрокам «Арсенала»
16:45 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги близок к назначению в клубе АПЛ
16:39 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о будущем Жоржиньо в «Арсенале»
16:30 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил работу тренера «Борнмута»
16:24 · Англия. Премьер-лига
Артета: Надеюсь, матч с «Борнмутом» сложится не так, как в прошлом году
16:22 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил, готов ли «Арсенал» отпустить Жезуса
16:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сообщил хорошую новость о Фодене
Все новости
Рекомендуем