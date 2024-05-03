Артета ответил на вопрос о будущем Райи

Рулевой «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, выкупит ли лондонский клуб голкипера Давида Райю. По словам Артеты, этот вопрос будет обсуждаться чуть позже – по завершению сезона.

«Эти разговоры касаются завершения сезона. Нам ещё предстоит посмотреть, где мы находимся. Могу лишь сказать, что мы довольны его игрой», - сказал Артета на пятничной пресс-конференции.

Как известно, права на 28-летнего Райю принадлежат «Брентфорду». За «Арсенал» испанец провёл 38 официальных матчей, в которых пропустил 30 голов.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в субботу, 4 мая, - против «Борнмута» на своём поле.