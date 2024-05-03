Артета раскрыл свой посыл игрокам «Арсенала»

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, хотя отстающий на одно очко «Манчестер Сити» провёл на игру меньше. Рулевой «канониров» Микель Артета раскрыл свой посыл команде перед заключительными тремя играми чемпионата.

«Просто сосредоточьтесь и вложите всю свою энергию и внимание в поиск решимости и готовности заслужить право побеждать в матчах. В игре с «Борнмутом» атмосфера будет потрясающей. Просто будьте сосредоточены и вовлечены, будьте в моменте», - сказал Артета на пресс-конференции.

«Арсенал» в этом чемпионате сыграет против «Борнмута», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона».