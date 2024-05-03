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Лопетеги близок к назначению в клубе АПЛ

03 Мая 2024 • 16:45 Комментировать

Всё идёт к тому, что по завершению сезона 2023/2024 в «Вест Хэме» сменится главный тренер. Окончательно решение по Дэвиду Мойесу не будет принято до тех пор, пока шотландец не проведёт переговоры с руководителями клуба по завершению выступлений команды в сезоне, но при этом в клубе готовятся к уходу специалиста.

Как сообщает на своих страницах The Guardian, «Вест Хэм» близок к договорённости с Хуленом Лопетеги. Если переговоры пройдут успешно, сделка может быть закрыта уже на следующей неделе.

Лопетеги находится без работы с августа прошлого года после неожиданного ухода из «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
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