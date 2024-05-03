Артета высказался о будущем Жоржиньо в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о будущем полузащитника Жоржиньо. Как известно, действующий контракт футболиста рассчитан до завершения текущего сезона.

«Мне бы хотелось сохранить Жоржиньо. Он это знает, и клуб действительно поддерживает это. С Жоржиньо наша игра становится лучше, поэтому мы действительно заинтересованы в продлении контракта», - сказал Артета журналистам в ходе пресс-конференции.

В настоящий момент «Арсенал» готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Борнмута». Команды сыграют в субботу, 4 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.