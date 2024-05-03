Артета оценил работу тренера «Борнмута»

«Борнмут» обновил клубный рекорд, набрав 48 очков в сезоне Премьер-лиги. Впереди у «вишен» гостевой матч чемпионата против «Арсенала». Рулевой «канониров» Микель Артета на предматчевой пресс-конференции оценил работу тренера «Борнмута». Как известно, с южанами работает Андони Ираола.

«Фантастическая работа. Прийти в Премьер-лигу и сделать то, что сделал Ираола, - это большой успех. Он невероятен, и мы можем его поздравить. Это большое достижение», - сказал Артета журналистам.

Матч «Арсенал» - «Борнмут» стартует в субботу, 4 мая, в 14:30 по московскому времени.