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Артета: Надеюсь, матч с «Борнмутом» сложится не так, как в прошлом году

03 Мая 2024 • 16:24 Комментировать
Арсенал
...
Борнмут
1 1.20 X 7.60 2 12.50
Через 21 ч. 54 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче Английской премьер-лиги против «Борнмута».

В прошлом сезоне «Арсенал» по ходу домашнего матча против «Борнмута» проигрывал 0:2, но в итоге выиграл 3:2. Победный гол команда Артеты тогда забила в компенсированное ко второму тайму время.

«Это был один из самых ярких моментов прошлого сезона. Мы знаем, что впереди нас ждёт тяжёлый матч, но мы будем готовы. Нам приходится выигрывать разными способами, и иногда бывает так, что нужно делать камбэк. Надеемся, что завтра это не понадобится», - сказал Артета журналистам.
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АРСЕНАЛ БОРНМУТ
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