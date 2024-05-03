Артета: Надеюсь, матч с «Борнмутом» сложится не так, как в прошлом году

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче Английской премьер-лиги против «Борнмута».

В прошлом сезоне «Арсенал» по ходу домашнего матча против «Борнмута» проигрывал 0:2, но в итоге выиграл 3:2. Победный гол команда Артеты тогда забила в компенсированное ко второму тайму время.