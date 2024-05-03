Артета ответил, готов ли «Арсенал» отпустить Жезуса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном уходе нападающего команды Габриэля Жезуса.

— Я не знаю, откуда приходят сообщения об уходе Габриэля Жезуса. Мы не собираемся его отпускать, — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 27-летний бразилец появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором семи ассистов.

Контракт Жезуса с «Арсеналом» рассчитан до июня 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

После 35 туров «Арсенал» лидирует в АПЛ, имея в копилке 80 набранных очков.