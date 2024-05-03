Гвардиола сообщил хорошую новость о Фодене

Атакующий полузащитник Фил Фоден, который в последние недели показывал высокий уровень игры, пропустил прошлый матч с «Ноттингем Форест» из-за болезни. На пятничной пресс-конференции рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил хорошую новость – Фоден выздоровел и готов играть.

Также Гвардиола рассказал о том, что он рассчитывает на вратаря Эдерсона и защитника Рубена Диаша.

В настоящий момент «Манчестер Сити» готовится к домашней игре Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Стартовый свисток прозвучит 4 мая в 19:30 по московскому времени.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице. От «Арсенала» команда Гвардиолы отстаёт на одно очко, проведя на матч меньше.