Гвардиола назвал цель «Манчестер Сити» на оставшиеся матчи АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство. На текущий момент «горожане» занимают второе место в турнирной таблице, отставая на один балл от «Арсенала». При этом у команды Гвардиолы есть игра в запасе.

«Является ли мой опыт преимуществом перед Артетой? У меня нет ответа. Я бы хотел ответить «да», но нам придётся доказать это в оставшихся матчах.

Мы знаем, что нам нужно набрать все 12 очков, иначе будет сложно, поскольку «Арсенал» очень силён. Но всё зависит от нас. Мы будем стараться выиграть каждый матч, по одному», - сказал Гвардиола журналистам.