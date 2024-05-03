Гвардиола поддержал позицию Клоппа по расписанию АПЛ

Юрген Клопп выразил мнение о том, что напряжённое расписание Премьер-лиги влияет на шансы английских команд в еврокубках. Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал своего немецкого коллегу.

«Это одна из причин. Я согласен с Юргеном, но ситуация не изменится. Возможно, в следующем сезоне английские клубы выступят в еврокубках лучше», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в этом сезоне завершили выступления в еврокубках в 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно, уступив «Реалу» и «Аталанте».