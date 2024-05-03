Гвардиола высказался о готовности «Манчестер Сити» и Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу состояния своей команды. В субботу «горожане» проведут домашний матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

«Команда хорошо готова, были выходные, потом мы провели три действительно хороших тренировки. Стало больше свежести в уме, в тактике, в мелких деталях. Мы готовы к завтрашней игре.

Может ли Холанн выйти в старте? Да. Конечно, у меня есть сомнения по поводу одного или двух игроков. Но в основном план на игру готов», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон» начнут матч 4 мая в 19:30 по московскому времени.