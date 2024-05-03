«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться тренерами

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель и наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг могут поменяться местами. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, «Бавария» рассматривает возможность приглашения тен Хага, а Тухель сохраняет интерес к работе в «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что Тухель покинет «Баварию» в конце текущего сезона. Стоит сказать, что будущее тен Хага пока не решено, но нидерландец тоже может лишиться работы из-за неудовлетворительных результатов.

На данный момент «Бавария» идет на второй строчке в Бундеслиге и уже потеряла шансы на чемпионство. «Манчестер Юнайтед» находится на шестой позиции в АПЛ.