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Клопп — о будущем Салаха: «Это больше не моя проблема»

03 Мая 2024 • 13:11 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
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05.05 18:30

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем нападающего команды Мохамеда Салаха.

— Это больше не моя проблема. Думаю, что мне не стоит говорить об этом, ведь решение будут принимать другие люди. В первую очередь решать будет сам Салах, — цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс.

В текущей кампании Салах принял участие в 41 матче с учетом всех турниров, в которых забил 24 мяча и записал на свой счет 13 ассистов.

Трудовой договор 31-летнего египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Салаха составляет 65 миллионов евро.

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