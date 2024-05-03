Клопп — о будущем Салаха: «Это больше не моя проблема»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем нападающего команды Мохамеда Салаха.

— Это больше не моя проблема. Думаю, что мне не стоит говорить об этом, ведь решение будут принимать другие люди. В первую очередь решать будет сам Салах, — цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс.

В текущей кампании Салах принял участие в 41 матче с учетом всех турниров, в которых забил 24 мяча и записал на свой счет 13 ассистов.

Трудовой договор 31-летнего египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Салаха составляет 65 миллионов евро.