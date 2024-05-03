Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гонка за «Золотую бутсу» Премьер-лиги: претенденты

03 Мая 2024 • 16:30 Комментировать

До конца сезона чемпионата Англии остаётся несколько недель, и мы предлагаем посмотреть на главных претендентов на награду «Золотая бутса» АПЛ.

Эрлинг Холанн «Манчестер Сити» – 21 гол

Норвежец выиграл эту награду в сезоне-2022/23, забив 36 голов в своём дебютном сезоне в Англии. Большинство болельщиков ждали не только повторения этого достижения, но и того, что Холанн превзойдёт его. Однако нынешняя кампания оказывается не такой уж идеальной для футболиста.

Было бы ошибкой думать, что его результативность упала в этом сезоне. В среднем Холанн наносит по 4,2 удара за игру, лучше только Дарвин Нуньес со своими 4,7 удара. Только вот сколько забил Холанн, а сколько уругваец.

Эти действия помогли ему показать результат 0,82 ожидаемых гола без учёта пенальти за 90 минут. Это лучший показатель среди всех игроков АПЛ.

Коул Палмер «Челси» – 20 голов

Нынешний сезон Палмера выдаётся удивительным не только для болельщиков, но и для него самого. Футболист стал основополагающим игроком в «Челси», хотя до этого он никогда не был игроком основного состава.

Понятно, что его результативность повысилась благодаря голам с пенальти. Таким образом, его показатель xG составляет без учёта 11-метровых 0,45 за 90 матчей. Возможно, по мнению некоторых, это снижает его уровень игры, тем не менее Палмер в этом сезоне пробивал девять пенальти со 100%-ной реализацией. Тоже нужно постараться.

Александр Исак «Ньюкасл» – 19 голов

Исаку только 24 года, но если он продолжит развиваться с таким же темпом после перехода в «Ньюкасл», то из него точно может вырасти суперзвезда. За последние пару месяцев Исак нашёл свою игру, он забил восемь мячей в последних девяти играх и потихоньку превращается в голеадора.

Более того, 19 голов Исака были забиты всего лишь в 26 матчах, а это означает, что он забивает по 0,88 гола за 90 минут или по одному за 103 минуты. В любом случае эти показателя являются крутыми для АПЛ.

Олли Уоткинс «Астон Вилла – 19 голов

Форвард сборной Англии вывел свою игру на новый уровень под руководством Унаи Эмери и, несомненно, был одним из выдающихся игроков АПЛ в сезоне-2023/24 и, возможно, наиболее прогрессировавшим.

Забив 31 гол, он стал первым английским игроком, пусть и не Харри Кейном, который забивал более 30 голов за один сезон Премьер-лиги с тех пор, как Джейми Варди привел «Лестер Сити» к титулу в сезоне-2015/16.

Доминик Соланке «Борнмут» – 18 голов

Пробив 18 голов в этом сезоне, Соланке уже установил новый рекорд по количеству голов, забитых игроком «Борнмута» в сезоне высшего дивизиона, превзойдя общее количество голов Джошуа Кинга (16).

В конце концов 18 голов без учёта пенальти превосходят только Уоткинс (19) и Холанн (17), а все 35 матчей Соланке в чемпионате были жизненно необходимы «Борнмуту».

Возможно, это звучит не особенно многообещающе, но в этом сезоне Доминик отыграл в Премьер-лиге 3120 минут, занимая пятое место среди всех полевых игроков в лиге.

Мохамед Салах «Ливерпуль» – 17 голов

Есть мнение, что Мохамед Салах проводит не лучший сезон; по крайней мере наверняка предполагалось, что он не в лучшей форме с тех пор, как вернулся после травмы, полученной во время участия в Кубке африканских наций. Это может быть справедливо, хотя он, возможно, всё ещё участвует в гонке за «Золотую бутсу», забив 17 раз в этом сезоне и являясь назначенным исполнителем пенальти «Ливерпуля».

С учётом пенальти только Холанн (0,98), Исак (0,8) и Каллум Уилсон (0,78) имеют рейтинг выше Салаха (0,75) по xG за 90 минут; проблема здесь в том, что его количество голов на 90 (0,68) не совсем соответствует его xG, и поэтому он не так результативен.

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему тен Хага

Клопп сказал Салаху: «Хочешь сесть обратно на лавку?» - рассказ игрока «Вест Хэма»

Реклама



 


Кто в итоге заберёт «Золотую бутсу» АПЛ?
Холанн Исак Палмер Уоткинс Салах Соланке
РезультатыАрхив
👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ Мохамед Салах Доминик Соланке Александр Исак Эрлинг Холанн Олли Уоткинс Коул Палмер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.05.24 в 22:00
Лутон Таун Лутон Таун
Эвертон Эвертон
3.05 3.75 2.11
Видео
04.05.24 в 14:30
Арсенал Арсенал
Борнмут Борнмут
1.19 6.80 12.00
Видео
04.05.24 в 17:00
Бёрнли Бёрнли
Ньюкасл Ньюкасл
3.45 3.90 1.91
Видео
04.05.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
4.00 3.85 1.79
Видео
04.05.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Фулхэм Фулхэм
2.18 3.65 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
18:07 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Мы хотим играть в Лиге чемпионов»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал ссору с Салахом
17:45 · Англия. Премьер-лига
Клопп указал на проблему английского футбола
17:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о попадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов: «Вот как перспективы могут меняться в течение сезона»
17:31 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу высказался о трудностях
17:19 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Ребят ранило поражение от «Челси»
17:13 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Уверен, мы ещё увидим Клоппа – он один из мировых топ-тренеров»
16:56 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о будущем Райи
16:49 · Англия. Премьер-лига
Артета раскрыл свой посыл игрокам «Арсенала»
16:45 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги близок к назначению в клубе АПЛ
16:39 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о будущем Жоржиньо в «Арсенале»
16:30 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил работу тренера «Борнмута»
16:24 · Англия. Премьер-лига
Артета: Надеюсь, матч с «Борнмутом» сложится не так, как в прошлом году
16:22 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил, готов ли «Арсенал» отпустить Жезуса
16:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сообщил хорошую новость о Фодене
Все новости
Рекомендуем