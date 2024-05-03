Гонка за «Золотую бутсу» Премьер-лиги: претенденты

До конца сезона чемпионата Англии остаётся несколько недель, и мы предлагаем посмотреть на главных претендентов на награду «Золотая бутса» АПЛ.

Эрлинг Холанн «Манчестер Сити» – 21 гол

Норвежец выиграл эту награду в сезоне-2022/23, забив 36 голов в своём дебютном сезоне в Англии. Большинство болельщиков ждали не только повторения этого достижения, но и того, что Холанн превзойдёт его. Однако нынешняя кампания оказывается не такой уж идеальной для футболиста.

Было бы ошибкой думать, что его результативность упала в этом сезоне. В среднем Холанн наносит по 4,2 удара за игру, лучше только Дарвин Нуньес со своими 4,7 удара. Только вот сколько забил Холанн, а сколько уругваец.

Эти действия помогли ему показать результат 0,82 ожидаемых гола без учёта пенальти за 90 минут. Это лучший показатель среди всех игроков АПЛ.

Коул Палмер «Челси» – 20 голов

Нынешний сезон Палмера выдаётся удивительным не только для болельщиков, но и для него самого. Футболист стал основополагающим игроком в «Челси», хотя до этого он никогда не был игроком основного состава.

Понятно, что его результативность повысилась благодаря голам с пенальти. Таким образом, его показатель xG составляет без учёта 11-метровых 0,45 за 90 матчей. Возможно, по мнению некоторых, это снижает его уровень игры, тем не менее Палмер в этом сезоне пробивал девять пенальти со 100%-ной реализацией. Тоже нужно постараться.

Александр Исак «Ньюкасл» – 19 голов

Исаку только 24 года, но если он продолжит развиваться с таким же темпом после перехода в «Ньюкасл», то из него точно может вырасти суперзвезда. За последние пару месяцев Исак нашёл свою игру, он забил восемь мячей в последних девяти играх и потихоньку превращается в голеадора.

Более того, 19 голов Исака были забиты всего лишь в 26 матчах, а это означает, что он забивает по 0,88 гола за 90 минут или по одному за 103 минуты. В любом случае эти показателя являются крутыми для АПЛ.

Олли Уоткинс «Астон Вилла – 19 голов

Форвард сборной Англии вывел свою игру на новый уровень под руководством Унаи Эмери и, несомненно, был одним из выдающихся игроков АПЛ в сезоне-2023/24 и, возможно, наиболее прогрессировавшим.

Забив 31 гол, он стал первым английским игроком, пусть и не Харри Кейном, который забивал более 30 голов за один сезон Премьер-лиги с тех пор, как Джейми Варди привел «Лестер Сити» к титулу в сезоне-2015/16.

Доминик Соланке «Борнмут» – 18 голов

Пробив 18 голов в этом сезоне, Соланке уже установил новый рекорд по количеству голов, забитых игроком «Борнмута» в сезоне высшего дивизиона, превзойдя общее количество голов Джошуа Кинга (16).

В конце концов 18 голов без учёта пенальти превосходят только Уоткинс (19) и Холанн (17), а все 35 матчей Соланке в чемпионате были жизненно необходимы «Борнмуту».

Возможно, это звучит не особенно многообещающе, но в этом сезоне Доминик отыграл в Премьер-лиге 3120 минут, занимая пятое место среди всех полевых игроков в лиге.

Мохамед Салах «Ливерпуль» – 17 голов

Есть мнение, что Мохамед Салах проводит не лучший сезон; по крайней мере наверняка предполагалось, что он не в лучшей форме с тех пор, как вернулся после травмы, полученной во время участия в Кубке африканских наций. Это может быть справедливо, хотя он, возможно, всё ещё участвует в гонке за «Золотую бутсу», забив 17 раз в этом сезоне и являясь назначенным исполнителем пенальти «Ливерпуля».

С учётом пенальти только Холанн (0,98), Исак (0,8) и Каллум Уилсон (0,78) имеют рейтинг выше Салаха (0,75) по xG за 90 минут; проблема здесь в том, что его количество голов на 90 (0,68) не совсем соответствует его xG, и поэтому он не так результативен.

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