«Манчестер Юнайтед» нашёл звёздную замену тен Хагу

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с главным тренером Эриком тен Хагом по завершении текущего сезона. На его место манкунианцы рассматривают известного итальянского специалиста Антонио Конте. Он в настоящий момент находится без работы.

По информации Todofichajes, «красные дьяволы» готовы побороться за Конте с лондонским «Тоттенхэмом» и «Наполи», которые также заинтересованы в его услугах. Манкунианцы планируют предложить Антонио трехлетнее трудовое соглашение.

После 34 туров нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице.

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