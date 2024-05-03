Вратарь «Реала» может уйти в «Манчестер Юнайтед»

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин не будет продлевать трудовой договор с мадридским грандом. По сообщениям Todofichajes, «королевский» клуб хотел продлить сотрудничество с игроком после успешного сезона, но голкипер не хочет находиться в тени Тибо Куртуа.

Лунин может продолжить карьеру на туманном Альбионе. Претендентом на украинца называется «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают Андрея в качестве замены Андре Онана. Сумма потенциальной сделки оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании 25-летний вратарь провел 20 матчей, в которых пропустил 13 мячей.