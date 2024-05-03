Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» заинтересован во вратаре «Ювентуса» Щесны

03 Мая 2024 • 10:58 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1 1.65 X 4.50 2 4.50
05.05 16:00

«Челси» проявляет интерес к вратарю «Ювентуса» Войцеху Щесны, сообщает Tutto Juve.

Отмечается, что в Лондоне рассматривают возможное подписание польского голкипера, который ранее выступал за «Арсенал».  

В текущем сезоне 34-летний Щесны провёл за «Ювентус» 32 матча, в которых пропустил 25 голов и в пяти играх сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает вратаря сборной Польши в 8 миллионов евро.

Отметим, что сейчас за «Челси» выступают вратари Джордже Петрович и Роберт Санчес. После 34 туров АПЛ «синие» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 51 набранное очко.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Войцех Щесны трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Мая
10:58
«Челси» заинтересован во вратаре «Ювентуса» Щесны
02 Мая
22:30
Ещё один гранд Премьер-лиги заинтересовался Адарабиойо
00:45
Почеттино рассказал о скором возвращении в строй двух игроков «Челси»
27 Апреля
22:18
Пакета: «Манчестер Сити»? Я очень счастлив в «Вест Хэме»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса «Барселона» летом может выгнать звезду – раскрыто имя Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
Спортивные новости
Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.05.24 в 22:00
Лутон Таун Лутон Таун
Эвертон Эвертон
3.05 3.75 2.11
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
11:16 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Реала» может уйти в «Манчестер Юнайтед»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересован во вратаре «Ювентуса» Щесны
10:44 · Англия. Премьер-лига
Тонали согласился снизить зарплату в «Ньюкасле»
10:28 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел»
10:22 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет выручить за двух игроков 200 млн евро 1
08:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил, будет ли массовая распродажа в «Манчестер Юнайтед»
08:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока, которого сравнивают со звездой «Реала»
07:59 · Англия. Премьер-лига
Пике назвал топ-клуб АПЛ, который хотел подписать Месси
04:39 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» обратилась к итальянскому тренеру слухи
04:08 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и два клуба АПЛ – главные претенденты на Амаду Онана
03:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в аренде игрока «Барселоны»
02:18 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил на вопрос о возможном уходе из «Челси»
01:51 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья повторил уникальное достижение Ковачича
01:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» присматривается к хавбеку «Арсенала»
00:52 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о будущем Галлахера: «Я ничего не знаю»
Все новости
Рекомендуем