«Челси» заинтересован во вратаре «Ювентуса» Щесны

«Челси» проявляет интерес к вратарю «Ювентуса» Войцеху Щесны, сообщает Tutto Juve.

Отмечается, что в Лондоне рассматривают возможное подписание польского голкипера, который ранее выступал за «Арсенал».

В текущем сезоне 34-летний Щесны провёл за «Ювентус» 32 матча, в которых пропустил 25 голов и в пяти играх сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает вратаря сборной Польши в 8 миллионов евро.

Отметим, что сейчас за «Челси» выступают вратари Джордже Петрович и Роберт Санчес. После 34 туров АПЛ «синие» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 51 набранное очко.