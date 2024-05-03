Тонали согласился снизить зарплату в «Ньюкасле»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали согласился снизить свою зарплату на период действия дисквалификации за участие в ставках. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Тонали перешёл в «Ньюкасл» летом прошлого года из «Милана» за 64 миллиона евро. В составе «сорок» итальянский футболист успел провести 12 матчей и сумел забить один гол, а также получить три жёлтые карточки.

После 34 туров АПЛ «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Свой следующий матч «сороки» проведут уже завтра, 4 мая, против «Бёрнли». Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.