Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел»

«Салах высокого мнения о себе, поэтому был недоволен, что оказался на скамейке запасных. Мохамед – самый эгоистичный футболист, которого я видел. Ему никогда не нравилось, если Клопп оставлял его на скамейке. Это было и до игры с «Вест Хэмом», - передает слова эксперта таблоид Daily Mail.