Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел»

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс критически высказался о звездном форварде мерсисайдцев Мохамеде Салахе.
«Салах высокого мнения о себе, поэтому был недоволен, что оказался на скамейке запасных. Мохамед – самый эгоистичный футболист, которого я видел. Ему никогда не нравилось, если Клопп оставлял его на скамейке. Это было и до игры с «Вест Хэмом», - передает слова эксперта таблоид Daily Mail.
Напомним, что Мохамед является игроком «красных» с 2017 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 41 поединке за «Ливерпуль», отметившись 24 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.
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