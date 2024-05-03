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«Ньюкасл» хочет выручить за двух игроков 200 млн евро

03 Мая 2024 • 10:22 Комментировать (1)

Руководство «Ньюкасла» высоко оценивает нападающего Александра Исака и полузащитника Бруно Гимараэса, интерес к которым проявляют другие европейские клубы.

Как сообщает аккаунт deadlinedaylive со ссылкой на источник, «сороки» будут готовы продать игроков только в том случае, если за каждого из них предложат не менее 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболистам со стороны мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и топ-представителей АПЛ.

«Ньюкасл» неудачно проводит нынешний сезон чемпионата Англии. После 34 матчей «сороки» занимают седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Александр Исак Бруно Гимараэс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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ВетерПеремен
03 Мая 2024 в 10:42
Бруно в Арсенал заверните!
За Исака - много...
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