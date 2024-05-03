«Ньюкасл» хочет выручить за двух игроков 200 млн евро

Руководство «Ньюкасла» высоко оценивает нападающего Александра Исака и полузащитника Бруно Гимараэса, интерес к которым проявляют другие европейские клубы.

Как сообщает аккаунт deadlinedaylive со ссылкой на источник, «сороки» будут готовы продать игроков только в том случае, если за каждого из них предложат не менее 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболистам со стороны мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и топ-представителей АПЛ.

«Ньюкасл» неудачно проводит нынешний сезон чемпионата Англии. После 34 матчей «сороки» занимают седьмое место в турнирной таблице.