Тен Хаг ответил, будет ли массовая распродажа в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на новость о том, что в летнее трансферное окно в клубе будет массовая распродажа игроков.

«Это какая-то шутка. Во время каждого окна говорят, что мы хотим купить около 200 игроков. Это все вранье. Также любят сплетничать, что «МЮ» собирается продать чуть ли не всю команду. Это тоже полный бред», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице. Ближайший матч команда сыграет с «Кристал Пэлас» на выезде.