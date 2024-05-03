«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока, которого сравнивают со звездой «Реала»

Футболист стамбульского «Галатасарая» Барыш Йылмаз пользуется спросом на трансферном рынке. По информации HITC, в подписании игрока заинтересованы сразу несколько английских клубов. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», «Брайтоне» и «Астон Вилле».

Клубы АПЛ привлекает универсальность турка. Барыш может сыграть как в обороне, так и в нападении. На родине Йылмаза сравнивают по функционалу с полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде.

В текущем сезоне он принял участие в 51 поединке, записав на свой счет шесть забитых мячей и девять результативных передач. Рыночная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро.