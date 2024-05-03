Пике назвал топ-клуб АПЛ, который хотел подписать Месси

Экс-защитник сборной Испании и «Барселоны» Херард Пике рассказал, что бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер хотел подписать аргентинца Лионеля Месси.

«Если я не ошибаюсь, Венгер предпринимал попытку подписать Месси в «Арсенал». Но у Арсена ничего не получилось. У него не было шансов», - передает слова Херарда BBC Radio 5.

Напомним, что Месси большую часть своей карьеры провел в «Барселоне». Затем аргентинец поиграл за французский «ПСЖ», а сейчас является футболистом американского клуба «Интер Майами».

В текущем сезоне МЛС 36-летний форвард сыграл семь матчей, забил девять голов и отдал четыре ассиста.