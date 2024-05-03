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«Бавария» обратилась к итальянскому тренеру слухи

03 Мая 2024 • 04:39 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

«Бавария» продолжает поиски нового главного тренера после отказа Ральфа Рангника.

Немецкий наставник решил отказаться от переезда в Мюнхен и продолжить работу со сборной Австрии, о чём стало известно в четверг. По информации Tuttomercatoweb, теперь «Бавария» планирует убедить Роберто де Дзерби – гранд Бундеслиги уже связался с окружением рулевого «Брайтона».

Интерес к 44-летнему специалисту также приписывается «Милану» и «Наполи». Действующий контракт итальянца с «Брайтоном» рассчитан до лета 2026 года.

В настоящий момент «Баварию» возглавляет Томас Тухель, который покинет должность после окончания сезона.

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Бавария Ральф Рангник Томас Тухель Брайтон Роберто де Дзерби ещё теги

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