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«Бавария» и два клуба АПЛ – главные претенденты на Амаду Онана

03 Мая 2024 • 04:08 Комментировать
Лутон Таун
...
Эвертон
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Через 17 ч. 38 мин.

«Эвертон» может заработать внушительную сумму на продаже Амаду Онана предстоящим летом.

Как неоднократно сообщалось, 22-летний футболист интересен «Барселоне», однако хавбек, вероятно, окажется слишком дорогим для гранда Ла Лиги. Согласно информации Football Transfers, в настоящий момент главными претендентами на Онана считаются «Бавария», «Арсенал» и «Ньюкасл».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость лидера «ирисок» в 50 млн евро. Действующий контракт опорника рассчитан до 2027 года.

В нынешней кампании Амаду Онана провёл 34 матча за «Эвертон» во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и один ассист.

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