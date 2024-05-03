«Манчестер Юнайтед» заинтересован в аренде игрока «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» может усилить атаку нападающим «Барселоны» Витором Роке.

«Красные дьяволы» ищут конкурента для Расмуса Хёйлунна на новый сезон. По данным Mundo Deportivo, гранду Английской премьер-лиги интересен вариант с арендой Роке. 19-летний форвард нечасто выходит в стартовом составе «Барселоны», поэтому каталонский клуб, вероятно, отпустит его за игровой практикой. Среди претендентов на бразильца также фигурируют «Лион», «Ницца», «Наполи», «Севилья» и «Бетис».

Ранее в прессе появлялась информация о намерении Витора Роке остаться в «Барселоне» и продолжить борьбу за место в основе.