Почеттино ответил на вопрос о возможном уходе из «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино получил очередной вопрос о собственном будущем.

Дальнейшее пребывание аргентинца во главе команды остаётся под сомнением – клуб может расстаться со специалистом после завершения сезона.

«Трудно принять, что каждую неделю я нахожусь под пристальным вниманием и осуждением со стороны. Не мне решать, останусь ли я здесь в следующем сезоне. Всем тренерам нужно время, чтобы воплотить свои идеи и философию», – приводит слова Почеттино инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на Sky Sports.

Текущий контракт рулевого с «синими» рассчитан до середины 2025 года.