Кукурелья повторил уникальное достижение Ковачича

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья отметился редким достижением в матче против «Тоттенхэма».

Испанец вышел в стартовом составе «синих» и отыграл до финального свистка, а его команда одержала победу в дерби со счётом 2:0. Как сообщает Sofascore, Кукурелья выиграл девять дуэлей (не считая верховые), не проиграв ни одной, – он стал первым представителем «Челси», достигшим такого показателя, со времён Матео Ковачича. Ныне выступающий за «Манчестер Сити» хорват сделал это в 2019 году.

В активе Марка Кукурельи по одному голу и ассисту в 22 матчах «Челси» в текущем сезоне. Цвета лондонцев 25-летний игрок представляет с лета 2022 года.