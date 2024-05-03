«Барселона» присматривается к хавбеку «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти находится в сфере интересов «Барселоны».

Будущее 30-летнего игрока остаётся неопределённым: его контракт с «канонирами» истекает в 2025 году, а вероятность продления соглашения оценивается невысоко. Как информирует журналист Адриан Санчес, спортивный персонал «Барселоны» высоко оценивает кандидатуру Парти. Подписание ганского футболиста может помочь «сине-гранатовым» решить проблемы в середине поля.

Томас Парти принял участие в 13 матчах «Арсенала» в текущем сезоне. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 20 млн евро.