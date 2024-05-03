Почеттино – о будущем Галлахера: «Я ничего не знаю»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на очередной вопрос о будущем в клубе полузащитника Конора Галлахера.

Лондонцы могут продать своего воспитанника уже в предстоящее трансферное окно, поскольку его контракт истекает через год. Одним из претендентов на 24-летнего хавбека считается «Тоттенхэм», который «синие» обыграли в четверг в матче АПЛ (2:0).

«Я ничего не знаю, я не участвую в этом, – высказывается о будущем Галлахера наставник «Челси». – Но вы можете видеть, что я ставлю его в стартовый состав.

Будущее Галлахера – не моё решение. Всё зависит от клуба и игрока», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Почеттино.