Постекоглу – о борьбе за место в топ-4: «Сейчас нет смысла об этом думать»

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о шансах своей команды финишировать в четвёрке.

«Шпоры» уступили «Челси» в лондонском дерби (0:2) и не смогли сократить отставание от «Астон Виллы», занимающей четвёртую позицию. На счету «Тоттенхэма» 60 очков при 34 сыгранных матчах, у коллектива Унаи Эмери – 67 баллов после 35 игр.

«Борьба за место в четвёрке закончена? Я не знаю, как отвечать на такие вопросы. Сегодня мы выглядели плохо, какой смысл думать о чём-то другом? Моя обязанность – сделать так, чтобы в следующий раз мы сыграли лучше», – передаёт BBC заявление Анге Постекоглу.