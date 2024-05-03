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Ван де Вен: «Тоттенхэму» будет очень трудно попасть в Лигу чемпионов»

03 Мая 2024 • 00:17 Комментировать
Челси
2:0
Тоттенхэм

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен высказался о шансах команды на финиш в четвёрке.

«Шпоры» упустили возможность приблизиться к «Астон Вилле», проиграв «Челси» (0:2). Коллектив Анге Постекоглу занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от бирмингемцев на семь очков при одном матче в запасе.

«Сегодня мы выступили не очень хорошо – мы способны играть гораздо лучше. В первом тайме мы словно не пытались играть. Во втором тайме были попытки, но не хватало уверенности.

Попасть в четвёрку будет очень трудно. Сейчас я не хочу рассуждать о месте в Лиге чемпионов. Мы не показали хорошую игру, и теперь важно проявить себя лучше в воскресенье», – сказал в беседе со Sky Sports ван де Вен.

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