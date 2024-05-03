Постекоглу прокомментировал поражение «Тоттенхэма» от «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился впечатлениями после проигранного матча с «Челси» (0:2).

Хозяева поля выиграли дерби благодаря голам Трево Чалобы и Николаса Джексона, забитым на 24-й и 72-й минутах.

«Мы были недостаточно хороши, и я должен взять на себя ответственность за это, ведь именно я выбираю состав. Во втором тайме мы выступили так же, как и до перерыва, и это говорит о том, что мои слова не сработали.

Я чувствую, что мы несколько потеряли веру и убеждённость. Я должен это исправить. Это часть нашего развития», – заявил в интервью Sky Sports австралийский специалист.