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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Впервые за шесть лет сразу два игрока «Челси» забили более 10 голов в АПЛ

02 Мая 2024 • 23:43 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
05.05 16:00

«Челси» проводит не самый удачный сезон, но исправно поражает ворота соперников.

В четверг коллектив Маурисио Почеттино обыграл в родных стенах «Тоттенхэм» (2:0), а форвард Николас Джексон забил свой 11-й гол в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, в составе «Челси» впервые за шесть лет нашлось сразу два игрока, сумевших отличиться более десяти раз в течение одного розыгрыша чемпионата Англии, отмечает Squawka. В кампании-2017/18 это удалось Эдену Азару (12) и Альваро Морате (11), а в этот раз отметка покорилась Коулу Палмеру (20) и уже упомянутому Джексону.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице с 51 набранным очком после 34 сыгранных встреч.

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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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