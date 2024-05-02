Впервые за шесть лет сразу два игрока «Челси» забили более 10 голов в АПЛ

«Челси» проводит не самый удачный сезон, но исправно поражает ворота соперников.

В четверг коллектив Маурисио Почеттино обыграл в родных стенах «Тоттенхэм» (2:0), а форвард Николас Джексон забил свой 11-й гол в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, в составе «Челси» впервые за шесть лет нашлось сразу два игрока, сумевших отличиться более десяти раз в течение одного розыгрыша чемпионата Англии, отмечает Squawka. В кампании-2017/18 это удалось Эдену Азару (12) и Альваро Морате (11), а в этот раз отметка покорилась Коулу Палмеру (20) и уже упомянутому Джексону.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице с 51 набранным очком после 34 сыгранных встреч.