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Пике рассказал, как мог оказаться в «Арсенале»

02 Мая 2024 • 23:36 Комментировать
Арсенал
...
Борнмут
1 1.20 X 7.30 2 12.00
04.05 14:30

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике вспомнил о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал».

В 2004 году испанец покинул родную для себя «Барселону», перебравшись в «Манчестер Юнайтед», а спустя четыре года вернулся обратно и больше не уходил. По словам экс-центрбека, всё могло сложиться несколько иначе.

«Первым делом «Арсенал» подписал Сеска [Фабрегаса], а затем Арсен [Венгер] пришёл за мной. Клуб не хотел ввязываться в трудные переговоры с «Барселоной», поэтому сделка не состоялась. Позже Венгер также хотел переманить к себе Месси, но у него не было ни единого шанса», – рассказал в беседе с BBC 5 Live Sport Пике, завершивший карьеру в начале 2023 года.

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