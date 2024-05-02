Джексон забил четыре гола «Тоттенхэму» за сезон – такое удавалось только одному игроку «Челси»

Нападающий «Челси» Николас Джексон снова не остался без гола в матче против «Тоттенхэма».

Поединок против «шпор», прошедший в начале ноября, стал звёздным часом для сенегальца: он забил трижды и помог своей команде победить в большинстве (4:1). Сегодня Джексон вновь отличился во встрече с «Тоттенхэмом» – на этот раз однажды. Согласно данным Squawka, среди всех игроков «Челси» только Джимми Флойд Хассельбайнк (пять голов в сезоне-2001/02) огорчал «Тоттенхэм» чаще в одном розыгрыше Премьер-лиги.

Напомним, что Николас Джексон проводит свой дебютный сезон в «Челси». На его счету в общей сложности 11 мячей в АПЛ-2023/24.