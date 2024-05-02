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«Челси» забрал лондонское дерби, нанеся «Тоттенхэму» третье поражение подряд

02 Мая 2024 • 23:27 Комментировать (1)
Челси
2:0
Тоттенхэм
окончен

«Тоттенхэм» и «Челси» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 26-го тура АПЛ состоялся 2 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Протокол игры  
Челси2:0Тоттенхэм
(1:0) Чалоба Трево24'  
(2:0) Джексон Николас72'  
Петрович ДжорджеГилкрист Алфи 85' (Ачемпонг Джошуа ( 85') Чалоба ТревоБадьяшиль БенуаКукурелья МаркКайседо МойсесГаллахер КонорМадуэке НониПалмер КоулМудрик Михаил 75' (Казадеи Чезаре ( 75') Джексон Николас
Запасные: Дайер КианоКаслдин ЛеоСтардж ЗакДжордж ТирикДейвид де СоузаБеттинелли МаркусТауряйнен Джими
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро КристианВан де Вен Микки  67'Эмерсон Жуниор 86' (Ло Чельсо Джовани ( 86') Биссума Ив 64' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 64') Сарр Пап Матар 63' (Мэддисон Джеймс ( 63') Джонсон Бреннан 78' (Хиль Бриан ( 78') Кулушевски ДеянХын Мин СонРишарлисон 63' (Бентанкур Родриго ( 63')
Запасные: Дрэгушин РадуMikey MooreСкипп ОливерОстин Брендон
02 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Перенесённый матч 26-го тура большое турнирное значение имел только для «Тоттенхэма». «Челси» барахтается в середине турнирной таблицы и уже вряд ли поборется за какие-то еврокубки, а вот «шпор» ещё вполне могут запрыгнуть на четвёртое место, гарантирующее Лигу чемпионов на следующий сезон. АПЛ, кстати, может получить и пятую прямую путёвку, но шансов на это не так много.

Чуть облегчал задачу «Тоттенхэму» список травмированных «Челси», ведь Почеттино не мог рассчитывать на 14 (!) игроков основы или близких к ней. И если стартовый состав ещё набрался, то вариантов для усиления игры практически не было. Зато как раз этот стартовый состав вышел максимально заряженным, в первом тайме «синие» буквально смяли гостей. Забивать должны были уже на пятой минуте: Мудрик после ошибки Сарра вывел Джексона на рандеву с Викарио. Сенегалец прошил голкипера, но с «ленточки» мяч вынес Ван де Вен, а затем ещё и добивание смазал Палмер, с трёх метров пробивший сильно выше.

Шикарный момент упущен, но запал на месте. Постоянные атаки «Челси» нереально нагнетали атмосферу. Мог забивать Мадуэке, который после смещения пробил в дальнюю «девятку», но направил мяч выше ворот. А гол пришёл со стандарта. Галлахер навесил, Эмерсон упустил Чалоба, а Трево кивнул метров с десяти в противоход Викарио – 1:0.

Добивать гостей мог Мудрик, которого на дуге штрафной площади отыскал Палмер. Михаил пробил в касание, но тоже взял выше. А «Тоттенхэм» молчал весь тайм, зато под конец мог отыграться. Пошла подача со стандарта в исполнении Порро, воздух выиграл Ромеро, но в отличие от Чалоба в створ аргентинец не попал.

Во втором тайме ситуация разительно изменилась. «Челси» то ли устал, то ли слишком рано инициативу отдал. Две трети игрового времени мяч находился у «Тоттенхэма», «шпор» банально давили хозяев. Правда, моментов много не создавал. Так удары/прострелы Порро и Джонсона чаще всего пролетали в сантиметрах от дальнего угла, а замыкать их никто не успевал.

Уставший «Челси» же ничего не создавал, с трудом отбивался. И вдруг забил второй. Кукурелья заработал штрафной удар, Палмер метров с 18 лупанул в перекладину, а первым на добивание успел Джексон, головой дославший мяч в сетку – 2:0. На этом «страдания» гостей из Лондона прекратились. Третье поражение кряду потерпел «Тоттенхэм» и сильно ухудшил свои шансы на Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
02 Мая 2024 в 23:37
Джексон - колумбиец?) ребята. проверяйте тексты.
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