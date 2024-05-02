«Челси» забрал лондонское дерби, нанеся «Тоттенхэму» третье поражение подряд

«Тоттенхэм» и «Челси» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 26-го тура АПЛ состоялся 2 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Перенесённый матч 26-го тура большое турнирное значение имел только для «Тоттенхэма». «Челси» барахтается в середине турнирной таблицы и уже вряд ли поборется за какие-то еврокубки, а вот «шпор» ещё вполне могут запрыгнуть на четвёртое место, гарантирующее Лигу чемпионов на следующий сезон. АПЛ, кстати, может получить и пятую прямую путёвку, но шансов на это не так много.

Чуть облегчал задачу «Тоттенхэму» список травмированных «Челси», ведь Почеттино не мог рассчитывать на 14 (!) игроков основы или близких к ней. И если стартовый состав ещё набрался, то вариантов для усиления игры практически не было. Зато как раз этот стартовый состав вышел максимально заряженным, в первом тайме «синие» буквально смяли гостей. Забивать должны были уже на пятой минуте: Мудрик после ошибки Сарра вывел Джексона на рандеву с Викарио. Сенегалец прошил голкипера, но с «ленточки» мяч вынес Ван де Вен, а затем ещё и добивание смазал Палмер, с трёх метров пробивший сильно выше.

Шикарный момент упущен, но запал на месте. Постоянные атаки «Челси» нереально нагнетали атмосферу. Мог забивать Мадуэке, который после смещения пробил в дальнюю «девятку», но направил мяч выше ворот. А гол пришёл со стандарта. Галлахер навесил, Эмерсон упустил Чалоба, а Трево кивнул метров с десяти в противоход Викарио – 1:0.

Добивать гостей мог Мудрик, которого на дуге штрафной площади отыскал Палмер. Михаил пробил в касание, но тоже взял выше. А «Тоттенхэм» молчал весь тайм, зато под конец мог отыграться. Пошла подача со стандарта в исполнении Порро, воздух выиграл Ромеро, но в отличие от Чалоба в створ аргентинец не попал.

Во втором тайме ситуация разительно изменилась. «Челси» то ли устал, то ли слишком рано инициативу отдал. Две трети игрового времени мяч находился у «Тоттенхэма», «шпор» банально давили хозяев. Правда, моментов много не создавал. Так удары/прострелы Порро и Джонсона чаще всего пролетали в сантиметрах от дальнего угла, а замыкать их никто не успевал.

Уставший «Челси» же ничего не создавал, с трудом отбивался. И вдруг забил второй. Кукурелья заработал штрафной удар, Палмер метров с 18 лупанул в перекладину, а первым на добивание успел Джексон, головой дославший мяч в сетку – 2:0. На этом «страдания» гостей из Лондона прекратились. Третье поражение кряду потерпел «Тоттенхэм» и сильно ухудшил свои шансы на Лигу чемпионов.