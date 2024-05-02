«Арсенал» намерен удержать Жоржиньо, несмотря на интерес трёх клубов Серии А

Лондонский «Арсенал» рассчитывает продлить контракт с полузащитником Жоржиньо.

Действующий контракт итальянца истекает по окончании сезона, и хавбек подумывал о возвращении в Серию А. Согласно появившимся недавно сведениям, руководство «канониров» всё же решило сохранить 32-летнего игрока в своих рядах. Как сообщает Standard, интерес к Жоржиньо сохраняют итальянские «Ювентус», «Наполи» и «Лацио», но в «Арсенале» надеются, что футболист откажется от всех этих вариантов и согласится провести в Лондоне ещё как минимум год.

Основным претендентом на Жоржиньо недавно назывался «Ювентус». Сам полузащитник, по слухам, заинтересован в переезде в Турин.