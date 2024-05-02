«Бавария» готовит выгодный контракт для звезды «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва интересен другим грандам европейского футбола.

Португалец считается одной из главных целей «Барселоны», но из-за финансовых ограничений каталонского клуба вероятность такого трансфера оценивается невысоко. По данным Esports3, побороться за Силву также планирует «Бавария». Мюнхенцы готовы предложить 29-летнему звёздному футболисту долгосрочный контракт и высокую зарплату.

Стоимость подписания Бернарду Силвы может составить порядка 60 млн евро. Текущий договор хавбека атакующего плана с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2026 года.