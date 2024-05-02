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«Бавария» готовит выгодный контракт для звезды «Манчестер Сити» слухи

02 Мая 2024 • 22:58 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва интересен другим грандам европейского футбола.

Португалец считается одной из главных целей «Барселоны», но из-за финансовых ограничений каталонского клуба вероятность такого трансфера оценивается невысоко. По данным Esports3, побороться за Силву также планирует «Бавария». Мюнхенцы готовы предложить 29-летнему звёздному футболисту долгосрочный контракт и высокую зарплату.

Стоимость подписания Бернарду Силвы может составить порядка 60 млн евро. Текущий договор хавбека атакующего плана с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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