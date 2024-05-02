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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ещё один гранд Премьер-лиги заинтересовался Адарабиойо

02 Мая 2024 • 22:30 Комментировать
Брентфорд
...
Фулхэм
1 2.10 X 3.80 2 3.25
04.05 17:00

Центральный защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо заинтересовал ряд статусных клубов Премьер-лиги.

26-летний футболист станет свободным агентом по окончании сезона – его контракт с «дачниками» завершится в июне. Как уже сообщалось, интерес к центрбеку проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». По данным инсайдера Фабрицио Романо, информацию по Адарабиойо также запросил «Челси». Известно также, что официальных предложений игрок пока не получал.

Тосин Адарабиойо перебрался в «Фулхэм» в 2020 из «Манчестер Сити». В текущем сезоне англичанин отметился двумя голами в 20 поединках Премьер-лиги.

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