Ещё один гранд Премьер-лиги заинтересовался Адарабиойо

Центральный защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо заинтересовал ряд статусных клубов Премьер-лиги.

26-летний футболист станет свободным агентом по окончании сезона – его контракт с «дачниками» завершится в июне. Как уже сообщалось, интерес к центрбеку проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». По данным инсайдера Фабрицио Романо, информацию по Адарабиойо также запросил «Челси». Известно также, что официальных предложений игрок пока не получал.

Тосин Адарабиойо перебрался в «Фулхэм» в 2020 из «Манчестер Сити». В текущем сезоне англичанин отметился двумя голами в 20 поединках Премьер-лиги.