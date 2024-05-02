Чалоба забил за «Челси» впервые за два года

В матче «Челси» и лондонского «Тоттенхэма» открыт счёт. На 24-й минуте защитник «синих» Трево Чалоба поразил ворота «шпор».

Любопытно, что этот гол стал первым для него за «Челси» спустя более чем два года. В последний раз до 2 мая Чалоба оформлял гол за «синих» ещё в 2022 году, случилось это 10 марта в игре с «Норвичем» в Английской премьер-лиге.

Следить за текстовой трансляцией игры «Челси» и «Тоттенхэма» можно на нашем портале. К исходу первого получаса матча в лондонском дерби впереди «синие» - 1:0.

Чалоба 24 года, он является воспитанником клубной академии лондонского «Челси».