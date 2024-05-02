«Тоттенхэм» огласил состав на матч с «Челси»

Лондонский «Тоттенхэм» вечером четверга будет гостить у «Челси». За час до стартового свистка «шпоры» огласили свой стартовый состав на поединок. Выглядит он так:

Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Эмерсон Роял, Биссума, Сарр, Кулусевски, Джонсон, Ришарлисон, Сон Хын Мин (к).

Напомним, что «Тоттенхэм» вполне может пробиться в первую четвёрку по итогу сезона. Сейчас у лондонцев пятое место таблицы и 60 набранных очков. У «Астон Виллы» с четвёртого места 67 баллов, но на две игры меньше.

Ранее свой состав на матч огласили в «Челси». Текстовая трансляция поединка будет доступна на нашем портале.