В «Челси» назвали состав на дерби с «Тоттенхэмом», Палмер и Мудрик в основе

Лондонский «Челси» назвал свой основной состав на домашний матч четверга в рамках АПЛ против «Тоттенхэма». Выглядит он следующим образом:

Петрович, Гилхрист, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Галлахер (к), Палмер, Мадуэке, Джексон, Мудрик.

Напомним, что «синие» продолжают идти в середине турнирной таблицы Премьер-лиги. Сейчас у команды девятое место и 48 очков. Отставание от восьмого места – всего балл, однако от седьмого «Челси» отделяют уже пять баллов.

Текстовую трансляцию поединка «синих» и «шпор» будет проводить наш портал. Стартует матч в 21:30 по московскому времени.