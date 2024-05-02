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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» назвали состав на дерби с «Тоттенхэмом», Палмер и Мудрик в основе

02 Мая 2024 • 20:37 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1 2.25 X 4.10 2 2.85
Через 0 ч. 7 мин.

Лондонский «Челси» назвал свой основной состав на домашний матч четверга в рамках АПЛ против «Тоттенхэма». Выглядит он следующим образом:

Петрович, Гилхрист, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Галлахер (к), Палмер, Мадуэке, Джексон, Мудрик.

Напомним, что «синие» продолжают идти в середине турнирной таблицы Премьер-лиги. Сейчас у команды девятое место и 48 очков. Отставание от восьмого места – всего балл, однако от седьмого «Челси» отделяют уже пять баллов.

Текстовую трансляцию поединка «синих» и «шпор» будет проводить наш портал. Стартует матч в 21:30 по московскому времени.

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