«Манчестер Сити» посредством официальных ресурсов назвал лучшего игрока прошедшего апреля. Им стал молодой полузащитник атаки Фил Фоден.

В апреле англичанин оформил шесть голов в ворота оппонентов «горожан». Три ушли в ворота «Астон Виллы», два – в ворота «Брайтона» в АПЛ. Также один мяч Фил забил в ворота мадридского «Реала» в первом матче четвертьфинала (3:3).

Напомним, «Сити» по-прежнему претендует на два трофея по итогу сезона. В финале Кубка Англии «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед». Также команда претендует на титул АПЛ, имея игру в запасе в соперничестве с «Арсеналом».