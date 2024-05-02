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Фоден – игрок апреля в «Манчестер Сити» официально

02 Мая 2024 • 19:38 Комментировать

«Манчестер Сити» посредством официальных ресурсов назвал лучшего игрока прошедшего апреля. Им стал молодой полузащитник атаки Фил Фоден.

В апреле англичанин оформил шесть голов в ворота оппонентов «горожан». Три ушли в ворота «Астон Виллы», два – в ворота «Брайтона» в АПЛ. Также один мяч Фил забил в ворота мадридского «Реала» в первом матче четвертьфинала (3:3).

Напомним, «Сити» по-прежнему претендует на два трофея по итогу сезона. В финале Кубка Англии «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед». Также команда претендует на титул АПЛ, имея игру в запасе в соперничестве с «Арсеналом».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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