«Манчестер Юнайтед» - фаворит на вингера, ценник которого 60-70 миллионов

Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе может продолжить карьеру в топ-клубе Премьер-лиги. Как информирует ESPN, главным претендентом на игрока является «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы предпримут попытку подписать футболиста в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 60-70 миллионов евро. Срок трудового соглашения Олисе с «орлами» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии вингер принял участие в 16 встречах за «Кристал Пэлас». Майкл записал на свой счет семь забитых мячей (один – с пенальти) и четыре результативные передачи.